Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с 12 мая более 370 столичных промышленных предприятий возобновляют производство, передает портал мэра и правительства Москвы.
Он сообщил, что снова начали работать компании в области автопрома, а также легкой и машиностроительной промышленности. Возобновили свою деятельность и предприятия, специализирующиеся на производстве компьютеров, электроники и прочих готовых изделий.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, который позволил с 12 мая возобновить работу строительных и промышленных предприятий. В то же время решение о перезапуске полноценного производства каждая компания принимает самостоятельно.
В то же время для предприятий по-прежнему действуют строгие правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать правила социального дистанцирования. Для тех предприятий, где нет возможности обеспечить достаточное расстояние между сотрудниками, рекомендуется установка защитных экранов.
Полный перечень рекомендаций, касающийся санитарных правил на первом этапе ослабления ограничений, ранее опубликовал Роспотребнадзор. В нем присутствуют отдельные разъяснения для предприятий различных отраслей.
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