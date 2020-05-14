Техобслуживание и ремонт машин возобновят в Подмосковье с 18 мая

Техобслуживание и ремонт машин в Подмосковье планируют возобновить с 18 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на постановление губернатора.

Также будет возобновлена торговля автозапчастями. При этом посещение гражданами автосалонов приостановлено до 31 мая.

Подчеркивается, что в период до 31 мая возможен ремонт ТС, обеспечивающих функционирование транспортной системы, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничения по работе экономики в регионе продлят до 18 мая.