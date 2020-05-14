Ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ослабление режима самоизоляции не должно оказывать влияния на распространение коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы живем и будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса. Почему? Потому что мы должны обеспечить такое снижение режима самоизоляции, которое бы не приводило к распространению вируса", – отметил градоначальник в рамках видеоконференции с клиническим комитетом по COVID-19.

Собянин пояснил, что все открываемые предприятия должны заботиться о создании такого режима, при котором минимизируются риски распространения инфекции.

"Наши граждане должны прививать для себя и для окружающих новую ответственную культуру поведения, которая бы максимально ограждала и их, и их близких от контактного распространения коронавируса", – добавил мэр.

Помимо этого, Собянин указал на необходимость проведения массового тестирования на выявление COVID-19 и продолжения домашнего режима. По таким правилам придется жить в ближайшие месяцы, чтобы избежать роста заболеваемости, резюмировал мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва на этой неделе запускает массовое тестирование ИФА-методом. Такая программа будет использоваться в 30 столичных поликлиниках.

Отмечается, что Москва обладает техническими ресурсами для проведения до 100 тысяч тестов на определение антител к COVID-19 в сутки методом иммуноферментного анализа (ИФА) с возможностью нарастить этот показатель до 200 тысяч.

По словам мэра, широкое использование такой диагностики позволит выявить реальные цифры по росту заболеваемости COVID-19, процент переболевших.