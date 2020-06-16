Летние веранды кафе и ресторанов, зоопарки и библиотеки открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов открываются в Москве после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Плановый прием пациентов также возобновляют стоматологические клиники.

Летние веранды

Основным условием начала их работы стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

В столице открылись летние веранды кафе и ресторанов

Как ранее уточнял заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в городе откроется около 3 тысяч летних кафе. По его словам, в этом году из-за угрозы распространения пандемии приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли лишь в начале июня. В полной мере предприятия общественного питания смогут открыть помещения через неделю, 23 июня.

Музеи

Музеи и выставочные залы можно посетить по электронным билетам. Как и все предприятия, они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Допускаются индивидуальные экскурсии и групповые – с числом участников не более пяти человек и обеспечением социальной дистанции. Для этого же маршрутизация внутри музея должна быть построена так, чтобы исключить встречные потоки людей.

Зоопарк

Московский зоопарк также откроется после трехмесячного перерыва. При этом пока недоступны внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк. Пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками на территории тоже пока нельзя.

Зоопарк будет работать с 7:30 до 22:00, войти на территорию можно до 21:00. Кассы закрыты, оформить льготные билеты и купить обычные можно на сайте учреждения.

Спортивные мероприятия

Посещать их разрешено при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. С 1 июня Сергей Собянин открыл стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России и игроков профессиональных спортивных клубов. Гости и зрители на тренировки не допускались.

Мэр объяснял, что в полной мере ограничения по массовым мероприятиям, в том числе на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, могут быть сняты в июле – в случае продолжающегося улучшения эпидемиологической ситуации. По словам главы города, если она станет ухудшаться, сроки будут отодвигаться.

Стоматологические клиники

Возобновляется оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. С 26 марта можно было получать только экстренную помощь при острой боли и других неотложных состояниях.