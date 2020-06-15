В каком режиме будет работать Московский зоопарк с 16 июня

С 9 июня москвичи уже наслаждаются свободой в разумных пределах. Отменили пропуска для передвижения, разрешили прогулки, настроение радует прекрасная погода. С 16 июня город ждет еще ряд послаблений: постепенно начнут открываться театры и музеи, летние веранды кафе, а вместе с ними и Московский зоопарк. Сотрудники зоосада провели всю необходимую подготовку для того, чтобы принять гостей в максимально безопасных условиях. Рассказываем, как попасть в Московский зоопарк в июне и какие меры придется соблюдать посетителям на его территории.

Без детской зоны и павильонов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный зоопарк закрылся еще в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. И только в середине июня, после трехмесячного перерыва, зоосад снова откроет двери для посетителей. Правда, в несколько ограниченном режиме ради безопасности гостей.

Прежде всего сотрудники парка провели масштабную подготовку к событию. "Мы выполнили все предписания Роспотребнадзора", – пояснили представители организации.

В частности, временно останется закрытым детский зоопарк. Осенью там появилась обновленная контактная зона и большие игровые площадки. Также пока не откроют внутренние павильоны и экспозиции, чтобы предотвратить скопление людей в помещениях.

Кроме того, по всей территории зоосада установили санитайзеры для обработки рук. Гостей парка просят не забывать о социальной дистанции. Для этого на дорожки нанесли специальную яркую разметку. Кроме того, гостям зоосада придется находиться на его территории в маске, а по возможности еще и в перчатках.

Онлайн-билеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Зоосад откроет двери утром 16 июня и будет работать в расширенном режиме – с 07:30 до 22:00.

В целях безопасности кассы останутся закрытыми, чтобы избежать очередей. Билеты все желающие смогут купить онлайн на официальном сайте Московского зоопарка. Они уже начали продаваться. Все билеты, купленные ранее по акции со скидкой, будут действительны до конца года.

Граждане, имеющие право на льготные билеты – пенсионеры и дети до 18 лет, – также смогут оформлять их на сайте. "Пройти в зоопарк можно будет по штрих-коду на заранее купленном билете. На входе нужно также предъявить документ, подтверждающий льготу", – пояснили сотрудники зоосада. Попасть на территорию можно только через турникеты главного входа.

"Готовы вас встретить"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Зоопарк подготовился к сезону не только с точки зрения безопасности. Сейчас его территория похожа на приятный цветущий сад. Животных – почти всех – перевели в летние вольеры, и они с нетерпением ждут встречи.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, без гостей многим из них было непросто. Хоть специалисты зоосада и старались развлекать животных – придумывали им новые игрушки и головоломки, – постоянной компании у них не было.

"Особенно по посетителям соскучились обезьяны. Гориллы и орангутаны все чаще уходят вглубь своих жилищ, менее активными стали и саймири. Эти маленькие приматы обожают демонстрировать свою ловкость людям, поэтому перед публикой то и дело прыгали с ветки на ветку", – рассказала mos.ru Акулова.

Первое время посетителям зоосада придется вести себя потише у вольеров, чтобы животные привыкли к шуму. Тем не менее гостей там ждут с нетерпением. За последние три месяца в зоопарке произошли изменения: ряды животных пополнили детеныш кошачьих лемуров, птенец черных аистов, десять телят дагестанских туров и другие малыши, на которых уже скоро можно будет посмотреть.

"Летний сезон прогулок начался, и мы в полной готовности встретить вас, дорогие друзья", – заявили представители парка.