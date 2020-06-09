Фитнес по записи и бесконтактные кафе: как будут работать заведения в новых условиях

Сергей Собянин объявил о постепенном возвращении Москвы к обычному ритму жизни. С 9 июня жители столицы могут свободно гулять без пропусков, со следующей недели заработают летние веранды, а с 23 июня открываются кафе, фитнес-залы и оздоровительные комплексы. Москва 24 узнала у представителей ресторанов и фитнес-клубов, как они будут работать после пандемии и какие новые условия ждут посетителей.

Одноразовое меню и бесконтактный заказ

За два месяца самоизоляции мы уже научились ежедневно готовить дома, и все же многие с нетерпением ждут открытия кафе и ресторанов, чтобы вновь погрузиться в ароматы любимых блюд, свежеприготовленного кофе и сладкой выпечки. Летние веранды открываются 16 июня, а еще через неделю (23 июня) полноценно возобновляют работу кафе и залы. Сейчас заведения подготавливают помещения и персонал для работы в новых условиях.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, столики в кафе и ресторанах теперь будут располагаться на расстоянии полутора метров друг от друга, сотрудники будут обязаны часто менять средства защиты (перчатки, маски) и тщательно дезинфицировать поверхности.

Руководитель направления по коммуникациям ГК "Шоколадница" Валерия Сливка в диалоге с Москвой 24 сообщила, что в их заведениях уже давно используются специальные моющие средства для посудомоечных машин с дезинфицирующим эффектом и другие способы соблюдения гигиены, но во время режима самоизоляции была увеличена кратность обработок. После открытия кофеен гостям будет рекомендовано тщательнее следить за гигиеной рук, а официанты будут приносить одноразовое меню.





Валерия Сливка руководитель направления по коммуникациям ГК "Шоколадница" Мы планируем перейти на одноразовое меню, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность для наших гостей, и выдавать каждому гостю новый отдельный экземпляр, который будет утилизироваться после использования.

Особое внимание во всех столичных кафе и ресторанах будет уделяться проверке сотрудников перед началом рабочего дня. По мнению бренд-директора японских ресторанов "Тануки" Василия Овчинникова, важно "измерить температуру тела, узнать об общем состоянии работников и вовремя проследить, чтобы человек не работал даже с малейшими признаками простуды, которая может протекать и без температуры".

В ресторанах будут применяться устройства для обеззараживания воздуха, а после каждого гостя столы и стулья будут дезинфицироваться. В разговоре с Москвой 24 Василий Овчинников сообщил, что рестораны "Тануки" будут открываться постепенно. Из 57 заведений в Москве сначала откроется порядка 30–40 мест, решение об открытии остальных будет приниматься в зависимости от текущей обстановки.

К полноценному открытию своих залов 23 июня готова и сеть ресторанов быстрого питания KFC. Представители KFC сообщили, что, помимо общих рекомендаций по соблюдению дистанции, усиленной санитарной обработки и контроля здоровья сотрудников, в их заведениях будут минимизированы контакты. "Cбор заказов в бумажные пакеты без подносов, бесконтактный заказ через терминал самообслуживания. Первые руки, которые коснутся заказа после его приготовления, – это руки гостя", – пояснили представители KFC.





пресс-служба KFC Гости ресторана смогут воспользоваться антибактериальным мылом в гостевых санузлах и продезинфицировать руки санитайзером на кассе по запросу или в специально оборудованных местах в зале ресторана.

Стоит отметить, что нововведения во время и после пандемии подтолкнули многие заведения к поиску новых решений. Например, в кофейнях "Шоколадница" планируют перейти в том числе на электронное меню. Гость сможет отсканировать QR-код, установленный на столах, попасть на веб-страницу с меню и сделать заказ через свой гаджет. Также многие рестораны планируют перейти на бесконтактную оплату через мобильное приложение. Помощь официанта в этом случае не потребуется.

Фитнес в новых условиях

Помимо открытия ресторанов и кафе, одним из самых ожидаемых событий для москвичей, ведущих здоровый образ жизни, стало возобновление работы спортивных комплексов и фитнес-клубов. PR-директор сети фитнес-клубов X-Fit в России Ольга Чиченова рассказала Москве 24 о том, что клиенты продолжали звонить на протяжении всего периода закрытия: узнавали, когда откроются спортзалы, какие будут ограничения и меры безопасности. После объявления мэром столицы даты возобновления работы фитнес-отрасли (23 июня) люди активизировались еще больше.

С открытием фитнес-клубов как персоналу, так и посетителям необходимо будет выполнять ряд правил для уменьшения риска распространения коронавируса.



Ольга Чиченова PR-директор сети фитнес-клубов X-Fit в России Прежде всего изменится система посещения фитнес-клубов: если раньше клиенты приходили тогда, когда удобно или появлялось время, то сейчас придется заранее планировать свой график и встраивать в него тренировки. Это неудобно, но пока необходимо.

Допуск в фитнес-клубы по предварительной записи сделан для того, чтобы избежать массового скопления людей и распределить потоки посетителей. На входе у каждого будут дистанционно измерять температуру и выявлять признаки ОРВИ. Особое внимание уделяется ношению средств защиты сотрудниками и посетителями. Также планируется чаще проводить санитарную обработку фитнес-инвентаря и общую уборку помещений. Сами тренажеры будут расставлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Будет ограничено и количество людей на групповых тренировках и в бассейнах. "Расписание групповых занятий, скорее всего, будет подстраиваться под клиентов в зависимости от брони мест. Естественно, тренировок на первых порах будет меньше, так как между ними необходимо дополнительное проветривание, кондиционирование и уборка помещений, а также фитнес-оборудования. В бассейнах – жесткое ограничение по количеству человек, которые могут одновременно тренироваться. Все в соответствии с нормами Роспотребнадзора", – пояснила Ольга Чиченова.

В свою очередь, генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников рассказал Москве 24, что клубы начали подготовку к новым условиям еще 26 мая, когда Роспотребнадзор объявил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в спортивных центрах. Сотрудники фитнес-клубов обеспечены всеми средствами защиты и тестируются на коронавирус согласно установленному графику. Перед открытием во всех клубах пройдет генеральная уборка по вирусному режиму, затем каждую ночь будет проводиться уборка с использованием сильных дезинфекторов.



Николай Прянишников генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Для санитарной дистанции мы сделали специальную разметку, обеспечили необходимое расстояние между тренажерами плюс в зоне рецепции установили защитные экраны. Временно придется отказаться от контактных фитнес-услуг, тренировок, где нельзя избежать касаний, например спарринга в боевых дисциплинах.

"Посещение бассейна возможно при условии, что на каждого посетителя будет отведено не менее пяти квадратных метров площади зеркала воды или десяти квадратных метров дорожки бассейна. Данные будут рассчитываться исходя из общей площади бассейна", – сообщил Прянишников.

В сети фитнес-клубов World Class, скорее всего, также будет организована предварительная запись на групповые тренировки, чтобы избежать большого количества людей в одном зале. Помимо этого, между классами будет увеличен промежуток времени на дезинфекцию и проветривание.

С 9 июня в Москве уже возобновили свою работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. К обычной жизни вернулись общественные организации, киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляют работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Открываются музеи, выставочные залы и зоопарки.

С 23 июня, помимо открытия кафе, ресторанов и фитнес-клубов, к обычной жизни возвращаются детские сады и учреждения социальной защиты населения. Для горожан откроется вся общественная инфраструктура.