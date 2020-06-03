"Запись на месяц вперед": жители Подмосковья атакуют салоны красоты после их открытия

В Подмосковье после долгого перерыва открываются парикмахерские, салоны красоты и спа-центры. Сотрудники салонов рассказали Москве 24, как работают в новых условиях, изменилась ли за это время стоимость услуг и какие процедуры востребованы у "заросших" за два месяца жителей Подмосковья.

Женщины – на маникюр, мужчины – стричься

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

"После снятия ограничений с открытием салона все мужчины побежали делать стрижки, – рассказывает Москве 24 мастер салона красоты NX в Одинцове Анастасия Ломова. – Они, наверное, самая уязвимая часть населения, потому что мужчины довольно быстро обрастают и ходят в салон каждый месяц. А тут за два месяца они настолько обросли, что сразу побежали стричься".

При этом у женщин, по словам Анастасии, в первую очередь востребованы процедуры маникюра и педикюра, а во вторую – стрижки, окрашивание и оформление бровей. И если раньше представительницы прекрасного пола старались нарастить ногти, то теперь идет тенденция на их укорачивание. Видимо, сказались два месяца домашней работы, готовки и уборки.





Анастасия Ломова мастер салона красоты NX, город Одинцово Девушки рады, что наконец-то можно привести себя в порядок. Говорят же, много разводов в этот период. Почему? Потому что девочки себя забросили, никто не стрижется и не красится. Мужчины как увидели нас настоящих, испугались и развелись. Теперь девушки наведут красоту – и мужчины вернутся обратно.

"Мы смеемся между мастерами: то там отросло, то тут отросло. Мы обычно мужчин ограждаем, чтобы они не видели таких моментов, а сейчас им пришлось все это лицезреть", – с юмором отмечает Анастасия.



Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Однако мужчины тоже стараются поддерживать себя в форме и выглядеть достойно. Большой спрос на услуги парикмахеров замечен, например, в подмосковных Мытищах. Об этом Москве 24 рассказал владелец мужской парикмахерской "Бунтарь" Роман Морозов. "Даже когда во время самоизоляции мы не могли никого принимать, люди все равно звонили, интересовались. И даже умоляли, чтобы мы не закрывались", – говорит Морозов.





Роман Морозов владелец мужской парикмахерской "Бунтарь", город Мытищи Одни мужчины продолжали работать, другие нет, но услуга нужна. Кто-то хочет лето встречать не волосатым, а красивым, освеженным. Мужчины сейчас приходят помятые, поэтому востребованы комплексы "стрижка плюс борода".

По словам владельца парикмахерской, еще до начала эпидемии коронавируса москвичи приезжали на стрижки в Мытищи, особенно те, кто живет недалеко от МКАД. А с учетом пока закрытых салонов красоты в Москве есть вероятность, что еще больше жителей столицы поедет в Подмосковье на процедуры по уходу за собой.

Кресла дезинфицируют, сотрудники сдают тесты на COVID

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Перед открытием парикмахерских в регионе правительство Московской области разработало санитарные правила для обеспечения безопасности в текущей эпидемиологической обстановке. Несмотря на возможность открыться с 3 июня, некоторые салоны не торопятся возобновлять работу, уделяя большое внимание соблюдению всех новых рекомендаций и требований.

"Звонков куча, все плачут, даже уже записать некуда. При этом мы еще не открылись, готовимся. Режимные правила сделали очень сильные для открытия. Пока все дезинфицируем согласно требованиям, 10% сотрудников должны сдать тест на COVID-19 – это занимает время", – рассказала Москве 24 Арина, администратор салона-парикмахерской "Саша&Маша".

По новым правилам, на входе обязательно должно находиться средство для дезинфекции рук, а временной промежуток между приемами клиентов должен составлять 20 минут. В этот период сотрудники салонов красоты дезинфицируют кресла и инструменты.





Арина администратор салона-парикмахерской "Саша&Маша", город Одинцово Клиенты обязаны приходить в масках и перчатках. Если средств защиты нет, их можно приобрести у нас. На входе мы должны измерить каждому температуру, приход всех посетителей записывается в журнал.

Посещение парикмахерских и салонов красоты теперь позволено строго по записи, и зоны ожидания не работают как для самих клиентов, так и для их сопровождающих. Теперь нельзя поболтать с подружкой или усадить на соседний диван ребенка во время маникюра. Особые требования предъявляются и к сотрудникам салонов. Они обязаны работать в защитных комплектах (масках, перчатках, халатах и шапочках).



Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Понятно, что для соблюдения всех новых условий парикмахерским и салонам красоты пришлось пойти на немалые затраты, а это отразилось на цене услуг.





Анастасия Ломова мастер салона красоты NX, город Одинцово Нам пришлось немного поднять цену. Сильно поднимать к лету не стали, потому что понимаем, что многие люди остались без заработка, у кого-то он снизился. Однако у женских парикмахеров плотная запись на месяц вперед.

Кто-то пока держит прежние цены, но понимает, что долго так не протянуть. "Вложиться пришлось много. Пытаемся найти более выгодные предложения, потому что приходится поднимать цены. Пока мы держимся, но предупреждаем клиентов, что стоимость придется поднять", – рассуждает Арина, администратор салона-парикмахерской "Саша&Маша".

Зато подмосковным баням пока удается держать прежние цены. Так, в Серпухове любители горячего пара уже ждут не дождутся открытия городской бани. И те, кто по 10–20 лет каждую неделю ходил в баню, уже приготовили веники и ароматные масла, чтобы душой и телом очиститься после двухмесячного пребывания в домашних условиях.

Ранее представители губернатора и правительства Московской области рассказали, что следующим шагом по смягчению ограничений в регионе станет открытие торговых центров. Также постепенно будут возвращаться к прежней работе стационары, перепрофилированные под коронавирус.

