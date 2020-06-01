Смены в летних оздоровительных лагерях Подмосковья могут открыться с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Летние оздоровительные лагеря Подмосковья могут открыть смены с 1 июля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.
В учреждении отметили, что такой сценарий развития событий будет возможен, если с 1 июля регион перейдет на третий этап снятия ограничений. Это в свою очередь будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
"Если все пойдет по оптимистическому сценарию, то уже с 15 июня начнется второй этап. К 1 июля выйдем на третий этап снятия ограничений. По рекомендациям Роспотребнадзора именно тогда разрешается открытие смен", – отметили в Мособлдуме.
Там добавили, что уже сейчас летние лагеря могут готовиться к началу сезона. Для возобновления работы им придется приготовиться к соблюдению санитарных норм.
"Лагерям необходимо получить необходимое заключение Роспотребнадзора – уже сейчас лагеря, которые хотят принимать детей с 1 июля, могут начать проверяться и получить акт приемки. Это позволит стартовать летней оздоровительной кампании вовремя", – сообщили в Мособлдуме.
Также там напомнили о санитарных нормах, которые должны будут соблюдаться в оздоровительных учреждениях. В частности, в каждом лагере должны будут круглосуточно находиться минимум два специалиста. Сами же учреждения должны быть прикреплены к медицинскому пункту.
Кроме того, весь персонал лагеря должен быть протестирован на коронавирус. В учреждениях также будут установлены правила по дезинфекции помещений, а также оснащению работников кухни средствами индивидуальной защиты.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации отдыха детей и работы детских лагерей. В частности, в каждом подобном учреждении должен быть установлен температурный контроль. Кроме того, смены могут быть заполнены максимум наполовину, а в самих лагерях необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.
В летних лагерях в этом году сможет отдохнуть не более трети школьников
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