Смены в летних оздоровительных лагерях Подмосковья могут открыться с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Летние оздоровительные лагеря Подмосковья могут открыть смены с 1 июля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

В учреждении отметили, что такой сценарий развития событий будет возможен, если с 1 июля регион перейдет на третий этап снятия ограничений. Это в свою очередь будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"Если все пойдет по оптимистическому сценарию, то уже с 15 июня начнется второй этап. К 1 июля выйдем на третий этап снятия ограничений. По рекомендациям Роспотребнадзора именно тогда разрешается открытие смен", – отметили в Мособлдуме.

Там добавили, что уже сейчас летние лагеря могут готовиться к началу сезона. Для возобновления работы им придется приготовиться к соблюдению санитарных норм.

"Лагерям необходимо получить необходимое заключение Роспотребнадзора – уже сейчас лагеря, которые хотят принимать детей с 1 июля, могут начать проверяться и получить акт приемки. Это позволит стартовать летней оздоровительной кампании вовремя", – сообщили в Мособлдуме.

Также там напомнили о санитарных нормах, которые должны будут соблюдаться в оздоровительных учреждениях. В частности, в каждом лагере должны будут круглосуточно находиться минимум два специалиста. Сами же учреждения должны быть прикреплены к медицинскому пункту.

Кроме того, весь персонал лагеря должен быть протестирован на коронавирус. В учреждениях также будут установлены правила по дезинфекции помещений, а также оснащению работников кухни средствами индивидуальной защиты.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации отдыха детей и работы детских лагерей. В частности, в каждом подобном учреждении должен быть установлен температурный контроль. Кроме того, смены могут быть заполнены максимум наполовину, а в самих лагерях необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.