Губернатор Подмосковья заявил о снижении роста заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе зафиксировано снижение роста случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На прошлой неделе мы увидели позитивные показатели – уровень госпитализации пациентов с COVID-19 был ниже, а количество выписанных – больше. Но ситуацию нельзя недооценивать", – заявил глава Подмосковья.

Воробьев провел удаленное совещание с главами муниципалитетов и отметил, что в регионе готовы с 3 июня открыть парикмахерские. При этом как работа, так и их посещение станут возможны только при соблюдении определенных ранее санитарных норм. По словам губернатора, в МО сохранится масочный режим, за соблюдением которого будут строго следить.

Отдельно Воробьев прокомментировал работу служб ЖКХ. Он напомнил о регулярном летнем отключении горячего водоснабжения, но призвал учитывать, что из-за коронавируса многие граждане остаются дома. Расписание следует согласовывать в том числе с этой точки зрения.

Также Андрей Воробьев прокомментировал масштабное подтопление в области.

"Все выходные службы ЖКХ, транспортники, МЧС, главы муниципальных образований устраняли последствия, но подтопления еще остались. Пострадали наиболее заметно Красногорск, Истра, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Одинцово, Можайск", – объяснил губернатор.

По его словам, на месте аварий идут работы. Он отметил, что в свете предстоящих дождей устранение последствий ливней не должно прекращаться.

