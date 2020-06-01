Губернатор Подмосковья заявил о снижении роста заболеваемости COVID-19

16:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе зафиксировано снижение роста случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На прошлой неделе мы увидели позитивные показатели – уровень госпитализации пациентов с COVID-19 был ниже, а количество выписанных – больше. Но ситуацию нельзя недооценивать", – заявил глава Подмосковья.
Воробьев провел удаленное совещание с главами муниципалитетов и отметил, что в регионе готовы с 3 июня открыть парикмахерские. При этом как работа, так и их посещение станут возможны только при соблюдении определенных ранее санитарных норм. По словам губернатора, в МО сохранится масочный режим, за соблюдением которого будут строго следить.
Отдельно Воробьев прокомментировал работу служб ЖКХ. Он напомнил о регулярном летнем отключении горячего водоснабжения, но призвал учитывать, что из-за коронавируса многие граждане остаются дома. Расписание следует согласовывать в том числе с этой точки зрения.
Также Андрей Воробьев прокомментировал масштабное подтопление в области.
"Все выходные службы ЖКХ, транспортники, МЧС, главы муниципальных образований устраняли последствия, но подтопления еще остались. Пострадали наиболее заметно Красногорск, Истра, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Одинцово, Можайск", – объяснил губернатор.
По его словам, на месте аварий идут работы. Он отметил, что в свете предстоящих дождей устранение последствий ливней не должно прекращаться.
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