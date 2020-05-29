В Подмосковье готовятся открыть парикмахерские с 3 июня – Воробьев

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Власти Московской области готовятся с 3 июня открыть парикмахерские. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала "Россия-1".

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские", – заявил Воробьев. По его словам, парикмахерские начнут работать при соблюдении всех санитарных правил, которые были разработаны правительством региона. К требованиям относятся меры, среди которых ношение защитной маски. Стандарты для посещения скоро станут известны.

Он добавил, что жители Подмосковья ранее просили возобновить работу парикмахерских. "А то что получается, ездят люди по домам, уже какой-то подпольный бизнес получается", – заключил Воробьев.

Так, парки Подмосковья откроют для свободного посещения с 29 мая. По словам губернатора Подмосковья, речи об открытии детских и спортивных площадок не идет. Кроме того, с 18 мая в Подмосковье возобновили работу промышленные предприятия и стройки.