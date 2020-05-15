В Подмосковье ежедневно госпитализируют до 750 пациентов с COVID-19 – Воробьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала Россия 1 рассказал, что в Подмосковье госпитализируют в связи с коронавирусом до 750 человек в день.

Он отметил, что в настоящий момент в регионе не наблюдается отрицательная динамика. Кроме того, Воробьев рассказал, что в Московской области все больше людей, ранее поступивших с подтвержденным коронавирусом, выздоравливают и выписываются из больниц.

"В день мы госпитализируем 600-700-750 пациентов. Радует то, что выписка пошла активная. Пока отрицательной динамики у нас нет – некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко", – сообщил Воробьев.

Ранее стало известно, что за последние сутки в Московской области зафиксировали 915 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общая численность зараженных COVID-19 составила 25 525 человек.

Кроме того, стало известно, что больше всех заболевших коронавирусом в Подмосковье фиксируют в населенных пунктах, которые находятся близко к Москве. Среди них – Королев, Одинцово, Мытищи, Красногорск и Люберцы.

Ранее Воробьев сообщил, что в Московской области ограничения, связанные с работой, продлят до 18 мая.