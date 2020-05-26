Утверждены рекомендации по профилактике COVID-19 в бассейнах и фитнес-клубах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор подготовил и разместил на своем сайте рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в бассейнах и других учреждениях физической культуры и спорта.

Фитнес-клубы обяжут перед открытием провести генеральную уборку с дезинфицирующими средствами. Согласно документу, в учреждениях должен будет осуществляться ежедневный контроль температуры тела работников. Также сотрудников обяжут носить маски и перчатки.

В Роспотребнадзоре отметили, что клиенты фитнес-клубов будут обслуживаться по предварительной записи. При этом тренажеры следует расставить так, чтобы в клубе была соблюдена социальная дистанция 1,5 метра.

С аналогичной целью рекомендуется в бассейнах закрыть часть кабинок для переодевания, а в воде должно находиться не более одного человека на 10 квадратных метров.

Также руководству фитнес-клубов напомнили о необходимости нанести разметку, которая будет обеспечивать соблюдение сотрудниками и посетителями социальной дистанции.

Чай и кофе для посетителей спортивных учреждений следует запретить, допускается только вода в бутылках, следует из рекомендаций Роспотребнадзора. Для приема пищи сотрудникам спортивных учреждений рекомендуется выделить отдельную комнату.

Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что носить маску и перчатки на улице важно из-за сложности соблюдения соцдистанции.

По словам Руженцовой, в городе сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в местах большого скопления людей. Кроме того, эксперт предостерегла от повторного надевания средств защиты – в этом случае инфекция может попасть на кожу.

За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений. На Москву приходятся 2 830 новых случаев.

