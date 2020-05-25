Медицинские перчатки не провоцируют кожные заболевания – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев заявил, что ношение медицинских перчаток не провоцирует кожные заболевания. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"При соблюдении всех рекомендаций врачей у человека не возникнет никаких серьезных проблем с кожей. Кроме того, грибок – это инфекционное заболевание, и если человек им не инфицирован, от ношения перчаток грибок не появится", – заявил эксперт.

Потекаев заявил, что обострения кожных высыпаний в весенний период могут быть вызваны аллергическими реакциями.

Перчатки на данный момент необходимо носить в местах большого скопления людей и в транспорте. Чтобы кожа не страдала от запотевания и иных неприятных симптомов, следует до и после ношения защитных средств мыть руки. После можно воспользоваться питательным кремом.

Дерматолог напомнил, что обычные одноразовые перчатки можно носить около 2 часов. Тканевые же достаточно безопасны на протяжении всего дня.

Ранее сообщалось, что маски и перчатки станут обязательными для пассажиров авиатранспорта. Соответствующие рекомендации подготовили в Росавиации.