Медицинские перчатки не провоцируют кожные заболевания – эксперт

19:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев заявил, что ношение медицинских перчаток не провоцирует кожные заболевания. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"При соблюдении всех рекомендаций врачей у человека не возникнет никаких серьезных проблем с кожей. Кроме того, грибок – это инфекционное заболевание, и если человек им не инфицирован, от ношения перчаток грибок не появится", – заявил эксперт.
Потекаев заявил, что обострения кожных высыпаний в весенний период могут быть вызваны аллергическими реакциями.
Перчатки на данный момент необходимо носить в местах большого скопления людей и в транспорте. Чтобы кожа не страдала от запотевания и иных неприятных симптомов, следует до и после ношения защитных средств мыть руки. После можно воспользоваться питательным кремом.
Дерматолог напомнил, что обычные одноразовые перчатки можно носить около 2 часов. Тканевые же достаточно безопасны на протяжении всего дня.
Ранее сообщалось, что маски и перчатки станут обязательными для пассажиров авиатранспорта. Соответствующие рекомендации подготовили в Росавиации.
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