Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мифом утверждения, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей, сообщает стопкоронавирус.рф.

"Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов – якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред", – подчеркнул он.

По словам специалиста, маску можно надевать любой стороной, поскольку микробы на них скапливаются одинаково.

Мясников обратил внимание, что главное – чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Врач заметил, что это подтвердили и в МЧС.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

Несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.

