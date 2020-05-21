Эксперт рассказал, как правильно подобрать маски и перчатки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При выборе защитной маски следует ориентироваться на удобство, рассказал главврач городской поликлиники № 109, кандидат медицинских наук Яков Сандаков. Об этом сообщает ИА "НСН".



Также он отметил, что носить можно не только силиконовые перчатки, но и виниловые, нитриловые.

"Можно использовать специальные многоразовые медицинские тканные перчатки, которые обрабатываются антисептиком и стираются. Совершенно необязательно использовать одноразовые силиконовые", – сказал Сандаков.

По словам специалиста, менять средства защиты на улице не стоит, лучше это отложить до изолированного пункта назначения. При этом он подчеркнул, что маска и перчатки надеваются на один цикл.

"То есть вышли из дома, проехались в троллейбусе, сходили в магазин, вернулись домой – убрали маску и перчатки в пакет, выбросили, вымыли руки. Не нужно делить цикл выхода из дома на подциклы. Пришли на работу, где находитесь в изолированном состоянии, – сняли и выкинули", – пояснил врач.

Также врач подчеркнул, что если стягивать маску с носа, то эффективность падает сразу на 50% и более, поскольку человек вдыхает нефильтрованный воздух, который может содержать коронавирус.

Специалист также рекомендовал утилизировать многоразовые средства защиты, не смешивая с бытовым мусором.

Врач-эксперт Тимур Пестерев ранее рассказал Москве 24, что выбрасывание использованных медицинских масок и перчаток вместе с обычным мусором может повлечь за собой заражение других людей коронавирусом. По его словам, на масках и перчатках, которые сейчас обязательно нужно носить в столице в общественных местах, могут скапливаться частицы вируса. Поэтому важно утилизировать эти предметы особым способом, предварительно дезинфицируя и завернув в отдельный пакет.

Также специалист отметил, что помещение перчаток и масок в отдельный пакет после дезинфекции позволит не проникнуть влаге в общий мешок с мусором.

Ранее врач-дерматовенеролог Марина Горностаева рассказала, как правильно обрабатывать руки при ношении перчаток. Специалист пояснила, что носить одноразовые перчатки можно не более двух часов, и рекомендовала использовать увлажняющие и смягчающие средства во избежание сухости рук.