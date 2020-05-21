Эксперт рассказал, как правильно подобрать маски и перчатки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
При выборе защитной маски следует ориентироваться на удобство, рассказал главврач городской поликлиники № 109, кандидат медицинских наук Яков Сандаков. Об этом сообщает ИА "НСН".
Также он отметил, что носить можно не только силиконовые перчатки, но и виниловые, нитриловые.
"Можно использовать специальные многоразовые медицинские тканные перчатки, которые обрабатываются антисептиком и стираются. Совершенно необязательно использовать одноразовые силиконовые", – сказал Сандаков.
По словам специалиста, менять средства защиты на улице не стоит, лучше это отложить до изолированного пункта назначения. При этом он подчеркнул, что маска и перчатки надеваются на один цикл.
"То есть вышли из дома, проехались в троллейбусе, сходили в магазин, вернулись домой – убрали маску и перчатки в пакет, выбросили, вымыли руки. Не нужно делить цикл выхода из дома на подциклы. Пришли на работу, где находитесь в изолированном состоянии, – сняли и выкинули", – пояснил врач.
Также врач подчеркнул, что если стягивать маску с носа, то эффективность падает сразу на 50% и более, поскольку человек вдыхает нефильтрованный воздух, который может содержать коронавирус.
Специалист также рекомендовал утилизировать многоразовые средства защиты, не смешивая с бытовым мусором.
Врач-эксперт Тимур Пестерев ранее рассказал Москве 24, что выбрасывание использованных медицинских масок и перчаток вместе с обычным мусором может повлечь за собой заражение других людей коронавирусом. По его словам, на масках и перчатках, которые сейчас обязательно нужно носить в столице в общественных местах, могут скапливаться частицы вируса. Поэтому важно утилизировать эти предметы особым способом, предварительно дезинфицируя и завернув в отдельный пакет.
Также специалист отметил, что помещение перчаток и масок в отдельный пакет после дезинфекции позволит не проникнуть влаге в общий мешок с мусором.
Ранее врач-дерматовенеролог Марина Горностаева рассказала, как правильно обрабатывать руки при ношении перчаток. Специалист пояснила, что носить одноразовые перчатки можно не более двух часов, и рекомендовала использовать увлажняющие и смягчающие средства во избежание сухости рук.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: