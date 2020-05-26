Роспотребнадзор не рекомендует выходить на улицу без перчаток и масок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что носить маску и перчатки на улице важно из-за сложности соблюдения соцдистанции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"При сохраняющемся риске заболевания коронавирусной инфекцией перед выходом из дома нужно надеть маску и перчатки и оставаться в них на всем пути от своего дома до магазина", – заявила специалист.

По словам Руженцовой, в городе сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в местах большого скопления людей. Кроме того, эксперт предостерегла от повторного надевания средств защиты – в этом случае инфекция может попасть на кожу.

Отдельно специалист Роспотребнадзора посоветовала обрабатывать дезинфицирующими средствами продукты из магазина и сумки. В случае поездки на личном автомобиле следует провести очистку до погрузки в машину.

За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений. На Москву приходятся 2 830 новых случаев.

