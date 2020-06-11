Эксперты рассказали, как обезопасить себя от перегрева в мегаполисе

В Москве с начала недели держится по-настоящему летний зной. В четверг, 11 июня, метеорологи прогнозируют температуру выше 30 градусов. При этом москвичи в такую непростую погоду должны соблюдать масочный и перчаточный режим, так как риск заражения коронавирусом пока сохраняется. Рассказываем, как обезопасить себя от перегрева.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как избежать перегрева?

Температурные показатели в столичном регионе уже превышают климатическую норму на 7–8 градусов. Более того, 11 июня в Москве может быть установлен новый рекорд тепла: до плюс 32 градусов. К сожалению, жара способна негативно отразиться на состоянии людей, в первую очередь детей и пожилых горожан. Например, спровоцировать обострение хронических заболеваний или привести к перегреву организма. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили, каким правилам нужно следовать во избежание неприятностей.

В ведомстве посоветовали ограничить пребывание на солнце, а также временно снизить физические нагрузки. Для выхода на улицу лучше выбирать легкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей, а на голову обязательно надеть летнюю шляпу, кепку или платок, чтобы не получить солнечный удар. Также не стоит пренебрегать солнцезащитными очками и зонтиками.

В закрытом помещении следует открывать форточки и хорошо его проветривать. Если есть возможность, включить вентилятор. В течение дня можно принять прохладный душ. Поездки на машине или в общественном транспорте следует планировать в утреннее или вечернее время, когда спадает жара. При походе в магазин или торговый центр лучше выбирать те точки, где хорошо работает система вентиляции.

Также имеет смысл отказаться от жирной еды, а мясо – заменить рыбой или морепродуктами. Сами приемы пищи желательно перенести на утро и вечер. Кроме того, для поддержания иммунитета рекомендуется употреблять фрукты и овощи.

А чтобы не допустить обезвоживания организма, в сильную жару нужно больше пить: чай, минеральную воду, морс, отвары из сухофруктов и витаминизированные напитки. В день необходимо употреблять до 1,5 литра жидкости. При этом стоит отказаться от сладких газированных лимонадов, энергетических напитков и алкоголя.





Метеорологи прогнозируют, что жара в столице ослабнет в пятницу, 12 июня: похолодает до 23 градусов. При этом ожидаются дожди, порывистый ветер и гроза. В выходные температура будет также не выше +20 градусов, ночью – 14–16 градусов выше нуля.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С поправкой на вирус

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что, несмотря на жару в столице, опасность заражения коронавирусом до сих пор сохраняется. Поэтому очень важно носить маски, но менять их следует чаще, чем обычно.

"Температура плюс 28–30 градусов будет вызывать потение, повышение влажности маски и быстрее выводить из строя защитный слой. Поэтому маску желательно менять каждые 20–30 минут на свежую", – пояснил специалист.

Также он посоветовал при повышенной температуре на улице не надевать плотные маски темных цветов, которые притягивают солнечные лучи.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы В жаркую погоду надо выбирать маску максимально воздухопроницаемую, которая способна задерживать потенциально опасные частицы слюны, и позволять нормально дышать. Лучшего всего подходят для этого изделия из тонкого хлопка, марли или стандартные медицинские.

По словам Тяжельникова, при смене маски нельзя вытирать лицо руками или частью одежды. Лучше для этого воспользоваться антибактериальными или косметическими салфетками. Также перед тем, как снять средство защиты, нужно обработать руки антисептиком, чтобы было меньше риска занести вирус на слизистые, добавил он.



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"Дерматологи советуют один раз в день после ношения маски протирать кожу хлоргексидином или мирамистином для профилактики кожных раздражений, особенно если уже имеются воспалительные процессы", – заключил Тяжельников.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы По возможности оставайтесь дома, пейте больше воды и проветривайте помещение. Если же выйти на улицу в жару вас заставляет необходимость, то одевайтесь максимально легко, обязательно носите с собой воду и запас свежих масок.

В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала Москве 24, что у сильной жары есть и положительные стороны.

"Солнечная погода с ультрафиолетовым спектром лучей обладает определенным дезинфицирующим эффектом, поэтому угроза инфицирования стала меньше. Соответственно, средства защиты рекомендуется использовать только в общественных местах – в транспорте и в магазинах", – пояснила специалист.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По ее словам, из-за того что в латексных перчатках руки сильно потеют, можно использовать их хлопчатобумажные аналоги. Так будет легче переносить жару, отметила Уразова.





Наталья Уразова врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если есть опасения, то лучше обработать руки спиртовыми и дезинфицирующими средствами или салфетками. Это наиболее оптимальный вариант для защиты.

Кроме того, врач посоветовала одеваться по погоде и "не запаковываться специально" для того, чтобы вирус не попал на кожу.

"Я думаю, что надо создать комфортные условия для иммунной системы, а кожа обладает достаточными защитными факторами. Сам пот вырабатывает определенные вещества, которые обладают дезинфицирующим эффектом. Поэтому лучше просто потом лишний раз принять душ", – заключила собеседница Москвы 24.

Москвичам также посоветовали не утолять жажду спиртными напитками. Сотрудники пожарно-спасательного центра столицы рекомендуют не находиться долгое время на солнце, пить больше воды, носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах и не оставлять детей без присмотра.

