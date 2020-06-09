Врач рекомендует в жару менять одноразовую маску каждые 20–30 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одноразовые медицинские маски в жару необходимо менять каждые 20–30 минут. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

"Температура плюс 28–30 градусов будет вызывать потение, повышение влажности маски и быстрее выводить из строя защитный слой. Поэтому маску желательно менять каждые 20–30 минут на свежую", – сказал Тяжельников.

Он советовал в жаркую погоду отказаться от черных масок, которые притягивают солнечные лучи. Специалист рекомендовал отдавать предпочтения маскам из тонкого хлопка, марли или стандартным медицинским.

"Надо избегать плотных, особенно синтетических изделий и масок темных цветов, которые как раз сейчас популярны. Они будут еще больше притягивать тепло и создавать риск перегрева", – пояснил врач.

При смене маски специалист рекомендовал протирать лицо антибактериальными или косметическими салфетками. Он также советовал в целях профилактики кожных раздражений один раз в день протирать кожу хлоргексидином или мирамистином.

Тяжельников добавил, что лучше всего в жару оставаться дома, проветривать помещение и пить больше воды. Если же необходимо выйти на улицу, то он рекомендовал отдать предпочтение легкой одежде, взять с собой воду и запастись одноразовыми масками.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на транспорте, а также график прогулок. При этом жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки в общественных местах, а также соблюдать безопасное расстояние между людьми.

