В Москву идет 30-градусная жара: как обезопасить себя от вредных последствий солнца

В течение недели синоптики прогнозируют летнюю жару. Столбик термометра может подняться к среде до +31 градуса. Рассказываем, как подготовиться к солнечным ваннам после двухмесячного перерыва в прогулках и для кого выход на улицу в жаркую погоду может быть небезопасным.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Базовые правила безопасности на солнце

Городские пляжи сейчас закрыты, возобновление их работы будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Однако гулять в московских парках уже можно с соблюдением масочного режима. Заранее подготовиться к приходу жары вряд ли получится, но каждый может обезопасить себя, соблюдая простые рекомендации. Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала Москве 24 о базовых правилах при выходе на солнце.

1. После двух месяцев самоизоляции прогулки и физическую активность нужно начинать постепенно. Для пробежек лучше выбирать утренние (до 09:00) и вечерние (после 20:00–21:00) часы, когда температура становится более комфортной.





Татьяна Романенко врач-терапевт, семейный доктор Если вы два месяца не занимались спортом, не нужно начинать делать это сейчас. В жару мы вообще не рекомендуем заниматься спортом. Если температура воздуха больше 22 градусов, не стоит бегать кроссы или совершать обычные пробежки.

2. Одеваться по погоде в жару. Отлично подойдет хлопчатобумажная и дышащая одежда. Желательно, чтобы она была светлых тонов и не прилегала плотно к телу. Чем свободнее одежда, тем меньше вы будете потеть.

3. Надевать головной убор. Как взрослым, так и детям. Особенно опасны ранние солнечные лучи: можно даже не заметить, как вам напечет голову и вы получите тепловой или солнечный удар.

4. Солнцезащитные кремы. Используя их, вы оберегаете себя от ожога и риска возникновения клеточных мутаций, которые могут привести к раку кожи и другим онкологическим заболеваниям. Наносить крем нужно на открытые части тела. Более серьезной степенью защиты (SPF 30+) рекомендуется пользоваться при первых выходах на солнце, а также людям со светлой кожей, блондинам и детям. Лучшее время для принятия солнечных ванн – до 11 утра и после пяти вечера.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режим питания и водный баланс

В жаркую погоду пить нужно столько, чтобы вам было комфортно. Избегайте сладких газированных, алкогольных напитков. Также с осторожностью нужно отнестись к прохладным напиткам, особенно со льдом. Лучше употреблять жидкости комнатной температуры, хорошо утоляют жажду травяные чаи.



Внимание: зеленый чай прекрасно утоляет жажду, но там содержится большое количество кофеина, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно употреблять его с осторожностью и следить за тем, чтобы чай не был крепким.



В жаркое время года повышается потоотделение – это защитная реакция организма, поэтому нелишними будут минеральные воды. Доктор Татьяна Романенко рекомендует держать баланс минеральной воды в объеме 1/3–1/4 от общего питьевого рациона, все остальное – чай или обычная питьевая вода.

В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова предлагает употреблять около двух литров воды в день.





Наталья Уразова врач-терапевт, кандидат медицинских наук Питьевой режим при обычной температуре мы рекомендуем соблюдать из расчета 30 миллилитров на килограмм идеального веса – в среднем около двух литров в день. Если это жаркая погода, то на 300–500 миллилитров надо увеличивать потребление жидкости с учетом того, что идет расход на потение.

Не стоит забывать и о калорийности пищи. В летний период предпочтение стоит отдать легкой пище, овощам, фруктам и кисломолочным продуктам при условии, что вы их хорошо переносите. Нужно ограничить потребление жирных, мясных и суперкалорийных продуктов.

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Кто в группе риска

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова в диалоге с Москвой 24 обозначила категории людей, которые наиболее подвержены неблагоприятному воздействию климатических факторов.





Наталья Уразова врач-терапевт, кандидат медицинских наук Прежде всего в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с артериальной гипертензией. Также сюда входят люди с сахарным диабетом, потому что уровень гликемии имеет значение, сосуды перегружаются. Этим категориям людей надо активно контролировать свое здоровье.

При длительном пребывании на солнце обращайте внимание на симптомы, которые могут сигнализировать об опасности здоровью. "Может появиться головная боль, тошнота, общая слабость, недомогание, учащенное сердцебиение. Это все проявления вегетативной системы, которая сигнализирует о проблемах в организме. К ней нужно прислушиваться, и если есть такие проявления, то пойти домой", – подчеркивает Наталья Уразова.

Внимательно к своему здоровью нужно отнестись даже тем, кто в жару остается дома, но имеет хронические заболевания. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь, гипертоническая болезнь), хронические заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, хронический бронхит или хроническая обструктивная болезнь легких).



Наталья Уразова врач-терапевт, кандидат медицинских наук Людям из группы риска в жаркую погоду нужно четко выполнять рекомендации своего врача по базисной терапии для того, чтобы держать все симптомы под контролем.

Также Уразова советует воздержаться от солнечных ванн после любого острого заболевания – будь то респираторное или обострение хронического заболевания. "Cолнечные лучи обладают иммуноподавляющим действием. В тот момент, когда организм и так ослаблен, не нужно подвергать иммунную систему дополнительной нагрузке. Две недели после острого заболевания вы вообще не загораете", – подчеркнула врач-терапевт.

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