Более 52 миллионов цветов украсит столицу летом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москву этим летом украсят цветники общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на городских площадях и набережных, а также вдоль магистралей. В этом году появятся бегонии, тагетесы, петунии, агератумы и сальвии и другие цветы.

"Всего к сезону было подготовлено свыше 52 миллионов единиц цветочной рассады, в том числе более 33 миллионов однолетних растений", – сказал Бирюков.

По его словам, самые красивые цветники появятся на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце. Ежегодно высадку растений производят после устоявшейся теплой погоды, подчеркнул Бирюков.

Он пояснил, что в этом году город был украшен частично из-за распространения коронавируса. Тем не менее специалисты ко Дню Победы украсили большой цветник возле Триумфальной арки.

На площади около шести тысяч квадратных метров специалисты высадили более 300 тысяч цветов виолы, которые дополнили 100 тысячами тюльпанов.

Заммэра отметил, что в июле – августе на улицах города появятся многолетние растения. В общей сложности высадят более 1,2 миллиона цветов. В конце сентября – начале октября в городе будут высаживать луковицы тюльпанов для следующего сезона.

Ранее сообщалось, что более 500 декоративных яблонь зацвело в мае на благоустроенных улицах Москвы. Самый большой яблоневый сад находится в районе ВДНХ. Там у скульптуры "Рабочий и колхозница" высажено 110 деревьев. Еще 60 яблонь растут у главного входа в парк.

