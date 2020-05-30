Более 500 декоративных яблонь зацвело в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 500 декоративных яблонь зацвело в мае на благоустроенных улицах Москвы. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Большинство яблонь были высажены три-четыре года назад, но есть и те, которые встречают первую весну, например в проезде Соломенной Сторожки и в сквере Победы на Шипиловской улице", – отметил он.

Всего в столице насчитывается 8 различных видов этих деревьев, добавил Бирюков.

Отмечается, что самый большой яблоневый сад находится в районе ВДНХ. Там у скульптуры "Рабочий и колхозница" высажено 110 деревьев. Еще 60 яблонь растут у главного входа в парк.

Также сообщается, что за последние годы в столице в рамках мероприятий по благоустройству высадили свыше 14 тысяч деревьев, которые в высоту достигают от 3 до 10 метров.

В начале мая в "Аптекарском огороде" распустилась первая в Москве сирень. Всего в коллекции ботсада насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной.