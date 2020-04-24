Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мускари, пролески и нарциссы распустились раньше времени в парках Москвы из-за теплой зимы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.
"В нескольких парках из-за теплой и малоснежной зимы раньше времени распустились разноцветные мускари. Эти многолетние цветы с бочковидными соцветиями обычно расцветают в конце апреля, но в этом году они показали первые лепестки уже в первой половине месяца", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в усадьбе "Воронцово", Бабушкинском, Измайловском парках, Парке Горького и Музеоне расцвели белые, голубые, синие, лазурные и васильковые мускари.
На несколько недель раньше срока распустились и нежно-лазоревые цветы сциллы. Они растут в усадьбе "Воронцово" и в парке "Сокольники". А более крупная разновидность сциллы – пролеска сибирская – встречается в Измайловском парке и Сиреневом саду.
Специалисты рассказали, что в этому году также распустились нежно-белые с голубыми прожилками пушкинии и хинодоксы. Их можно встретить в Лианозовском парке, в этнографической деревне "Бибирево", "Сокольниках" и в парке по Ангарской улице.
Помимо этого, еще в марте месяца в Измайловском и Перовском парках появилась мать-и-мачеха. Редкая ветреница расцвела в парке "Фили", а желтый гусиный лук – в Перовском парке. Также в парках появились форзиция и дикие фиалки.
Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" раньше времени расцвела сакура, привезенная из Японии. Кроме вишни Саржента и мелкопильчатой, в ботаническом саду растет еще и другие сакуры – курильская вишня, а также сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами и Канзана с розово-красными бутонами.
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