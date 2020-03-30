В "Аптекарском огороде" распустилась американская агава

Фото: vk.com/aptekarsky_ogorod

Американская агава распустилась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Ее цветение происходит один раз в жизни, сообщили в пресс-службе сада.

"Растение представлено в суккулентной оранжерее с богатейшей коллекцией кактусов и других растений засушливых местообитаний", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на соцветии появились порядка 30 цветков желто-зеленого оттенка, которые испускают тонкий фруктовый аромат.

Также в пресс-службе рассказали, что в суккулентной оранжерее начали расцветать кактусы. До этого в саду распустилась самая черная орхидея в мире – фредкларкеаре "Черная жемчужина".

В настоящее время "Аптекарский огород" закрыт для посещения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. После того как будут сняты все ограничения из-за COVID-19, в Ботаническом саду начнется XX юбилейный весенний фестиваль цветов.