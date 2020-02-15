Выставка весенних растений стартует в "Аптекарском огороде"

Крупнейшая в России зимняя выставка весенних растений "Репетиция весны" стартует в "Аптекарском огороде", передает телеканал Москва 24.

Раньше на два месяца природного срока расцвели около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, подснежников и других цветов. Растения пахнут арбузами, карамелью, яблоками.

В этом году на выставке горожане также увидят уникальный Голландский дом XVII века с тюльпановым садом. Именно в эту эпоху в Нидерландах одна луковица тюльпана стоила целое состояние.

Заставить растение зацвести в необычное для него время сотрудникам Ботанического сада помогает методика под названием "выгонка": для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время.

Ранее в "Аптекарском огороде" проходила выставка "Японский сад, Царство мхов и новогодние растения". Экспозиция включала сотню живых мексиканских "рождественских звезд", аномально цветущие ароматные кустарники, водопады, туман, редкие папоротники и новогоднее дерево с десятками алых цветков.