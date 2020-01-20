Ландшафтные дизайнеры подали заявки на участие в конкурсе "Цветочный джем"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ландшафтные дизайнеры из 15 стран подали заявки на участие в конкурсе-фестивале "Цветочный джем". Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В пресс-службе рассказали, что темой конкурса в этом году стало улучшение городской экологии и социального климата мегаполиса. В нем принимают участие ландшафтные дизайнеры, архитекторы и учащиеся профильных вузов со всего мира.

В этом году поступило 225 заявок из 15 стран. В частности, заявки поступили от граждан России, Белоруссии, Болгарии, Украины, Германии, Гонконга, Грузии, Египта, Финляндии и других стран.

Участникам было предложено спроектировать выставочные сады, которые должны благотворно влиять на эмоциональное и физическое здоровье горожан и способствовать развитию детей.

Победителей будут определять в каждой из пяти конкурсных номинаций: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Ландшафтный проект для социальных территорий", "Студенческий конкурс проектов". Финалистов объявят 8 февраля в "Аптекарском огороде".

В прошлом году международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходил в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могли увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Для горожан проводили бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работали на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.

