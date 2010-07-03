Сады конкурса "Цветочный джем" демонтируют с улиц Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве демонтируют сады, которые были представлены на улицах в рамках международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем".

Как сообщила Агентству "Москва" консультант оргкомитета конкурса Екатерина Костикова, разбор конструкций начнется 15 октября и продлится до 10 ноября.

Она отметила, что сады уберут из-за холодной погоды, "чтобы не устраивать растениям сокрушительный стресс, чтобы не стояли пожухлые растения".

По словам Костиковой, многолетние растения передадут социальным учреждениям, которым помогут сделать ландшафтный проект, а однолетние утилизируют.

"Цветочный джем" проходил в столице в третий раз. На участие в конкурсе поступило 260 заявок из 12 стран мира, а в финал вышли 42 проекта.