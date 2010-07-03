Названы победители конкурса "Цветочный джем"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице подвели итоги третьего открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что летние сады украсили почти семь тысяч квадратных метров общественных пространств столицы.
Она рассказала, что самой важной новинкой стала номинация "Ландшафтный проект для социальных территорий". По ее словам, сады, созданные в этой номинации, появились на территориях школ, интернатов, больниц и других учреждений социального назначения.
Всего на участие в конкурсе поступило 260 заявок от ландшафтных дизайнеров из 12 стран мира, в том числе из Италии, Словакии, Грузии, Эфиопии, Украины, Казахстана. В финал вышли 42 проекта из 11 стран мира.
Всего было пять номинаций, в каждой из которых определили обладателя главного приза, а также золотых, серебряных и бронзовых призеров. Жюри оценивало конкурсные проекты в течение всего лета. Они анализировали цветочные композиции по таким критериям, как идея, дизайн, подбор растений, эмоциональное воздействие и изменения. Все Гран-при достались авторам из России.
Агентство "Москва", в свою очередь, сообщает, что площадки фестиваля "Цветочный джем" посетили порядка 7,7 миллиона москвичей и гостей столицы.
Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходил в столице в третий раз. Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводили бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работали на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.
По просьбам посетителей фестиваля проходили специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами – участниками конкурса "Цветочный джем".
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