Гостиницы в День города были заполнены более чем на 90%

20:23
20:23
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Загрузка гостиниц в Москве в День города составила более 90%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.
"Загрузка номерного фонда столичных гостиниц в выходные, когда праздновали День города, составила более 90%. Соотношение российских и иностранных постояльцев гостиниц в дни празднования составило 35% к 65% соответственно", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что чаще всего в гостиницы заезжали граждане из Китая, Испании, США, Израиля и Аргентины. Во всех центральных отелях была разработана карта праздничных мероприятий специально для своих гостей.
В Москве 7 и 8 сентября отмечали День города. Праздничные площадки, открытые в столице для празднования, посетили более 7,4 миллиона человек. В субботу городские парки посетили 1,2 миллиона гостей, на ВДНХ пришли более полумиллиона. В воскресенье в парках собрались уже более 2,2 миллиона человек, на ВДНХ – полмиллиона посетителей.
Более 200 тысяч человек побывали на рок-фестивале "Наши в городе" на проспекте Академика Сахарова, фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" привлек свыше 800 тысяч горожан. Вместе с тем праздничные площадки рядом с домом посетили более 900 тысяч столичных жителей.
Тысячи москвичей пришли на рок-концерт на проспекте Академика Сахарова
Сюжет: День города – 2019
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