Стиль ВДНХ и музыка 50-х. Как Москва отметила свое 872-летие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва отмечает свое 872-летие в эти выходные − 7 и 8 сентября. В субботу праздничные мероприятия прошли во всех округах столицы. Темой Дня города в этом году стал 80-летний юбилей Выставки достижений народного хозяйства.

Именно на ВДНХ состоялась церемония открытия Дня города. В ней приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Глава государства поздравил москвичей с праздником и отметил, что главные торжества неслучайно проходят "на легендарной ВДНХ, которая недавно отметила свое 80-летие". Мэр столицы в свою очередь подчеркнул, что, возрождая ВДНХ, город возрождает свою историю. Собянин также напомнил, что сейчас Москва по многим показателям занимает лидирующие позиции среди мегаполисов мира.

Эпицентром торжеств стала Тверская улица, которую по случаю праздника сделали пешеходной. Вдоль улицы расположились четыре площадки, каждую из которых посвятили ключевым символам и истории ВДНХ: "Рождение легенды", "Программа Возрождения", "Место встречи" и "Новая эра". На Тверской собрались сотни тысяч москвичей и гостей горда. Для них подготовили выступления популярных музыкантов, в том числе Uma2rman, Максима Леонидова, группы "Самоцветы", а также шоу уличных театров из России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов.



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Кроме того, в полдень у дома № 8 на Тверской симфонический оркестр исполнил особую концертную программу "Открытие ВСХВ 1954 года". Гости услышали музыку, которая звучала на открытии выставки после ее масштабной реконструкции в 1954 году. Параллельно с концертом на экране демонстрировали современные и ретро-фотографии ВДНХ.

Тем временем гости самой ВДНХ увидели в павильоне "Макет Москвы" светотехническое представление "Лучший город земли" и послушали участников фестиваля духовых оркестров. А в 17:30 на площади Промышленности стартовал массовый танцевальный мастер-класс под руководством вице-чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы.

В рамках открытия Дней культуры Казахстана в России на сцене между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" состоялся гала-концерт. Кроме того, в этот же день на ВДНХ наградили победителей конкурса-фестиваля "Ритм моего города".

Праздничные мероприятия в 30 столичных парках посетили более полмиллиона человек. Гостей ждали танцевальные флешмобы, бесплатные концерты, спектакли и мастер-классы. В частности, Парк Горького организовал сразу три фестиваля: музыкальный, фестиваль изобретений Maker Faire и эко-фестиваль "Вместе ярче".

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В "Музеоне" праздничную программу решили посвятить моде, представив коллекции в разных стилях − от авангарда до casual. В саду "Эрмитаж" в седьмой раз стартовал "Театральный марш" Свои постановки показали зрителям 14 московских театров. А парк "Сокольники" в праздничные выходные стал площадкой фестиваля "Душевная Москва", объединивший волонтеров и защитников экологии.

Всех поклонников рок-музыки 7 сентября ждали на проспекте Академика Сахарова. Праздничный рок-фестиваль "Наши в городе" собрал на своей сцене группы "Ундервуд", "Мураками", Zdob si Zdub, "Альянс", "7Б" и "Горшенев".

Мероприятия в честь дня рождения столицы 7 сентября транслировал портал "Окно в город". Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения горожане, у которых не было возможности посетить праздничные площадки лично, смогли увидеть гулянья на Тверской улице, выступления артистов оперной сцены у храма Христа Спасителя и другие концерты.

В 21:00 небо над столицей озарил грандиозный фейерверк. Им можно было любоваться более чем с 30 точек, расположенных так, чтобы разноцветные огни было видно по всему городу.

Праздничные мероприятия в честь Дня города продолжатся и в воскресенье, 8 сентября.