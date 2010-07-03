В Парке Горького пройдут три фестиваля в День города

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Парке Горького в День города пройдут три фестиваля – музыкальный, фестиваль-выставка "Ярмарка создателей" Maker Faire, фестиваль энергосбережения #Вместе ярче, говорится на сайте парка.
На Пушкинской набережной в субботу, 7 сентября, весь день продлится музыкальный фестиваль. Выступят группа Uma2rman, Chemistry, Burrito, певица Юлианна Караулова, "Сурганова и оркестр".
Ремесла и крафт-технологии от ковки и пайки металла до гончарного искусства можно будет увидеть 7 и 8 сентября на площади перед зданием Музея современного искусства "Гараж".
На Большом массовом поле 7 и 8 сентября пройдет фестиваль энергосбережения #Вместе ярче для продвижения бережного отношения к природным энергоресурсам и вопросам экологии. Посетители смогут сделать воздушного змея, ветряк или лампу накаливания из подручных средств, а специалисты расскажут об истории и развитии городской энергосистемы, проведут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от электричества при несчастном случае.
День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ. В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют.
7 и 8 сентября столичные музеи можно будет посетить бесплатно. Различные мероприятия пройдут на 80 городских площадках. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет концерт. В субботу, 7 сентября, в 16:30 будет выступать симфонический оркестр имени Рахманинова и солисты Большого театра. А в воскресенье в 15:30 посетители послушают джазовый ансамбль.
На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.
Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
"Мосгорсправка": День города
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