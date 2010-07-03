Собянин поздравил москвичей с Днем города на ВДНХ

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Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия Дня города на ВДНХ. Мэр Москвы поздравил горожан с днем рождения столицы.
Он отметил, что столица должна оставаться локомотивом экономики. По словам Собянина, Москва уже является лидером среди мегаполисов мира по многим показателям и должна стремиться быть лидером среди городов по качеству образования, здравоохранения, по качеству жизни.
"Лидерство нужно не для того, чтобы просто называться лидером, не само по себе, а для того, чтобы два миллиона маленьких москвичей, подростков, которые живут в Москве, получили качественное образование и шанс в этой жизни быть успешными. Для того чтобы 3,5 миллиона людей старшего поколения были обеспечены надежной социальной защитой. Для того чтобы каждый москвич мог получить достойную работу и достойную зарплату. Это, в конце концов, нужно для того, чтобы Москва оставалась локомотивом развития современной экономики," – отметил Собянин.
Также глава города поблагодарил Владимира Путина за решение о передаче ВДНХ городу.
"Это действительно правильное и своевременное решение, которое вы приняли несколько лет тому назад. И сегодня мы можем сказать, что выполнили ваше поручение о возрождении ВДНХ, и сегодня в год 80-летия ВДНХ можно сказать о новом рождении этого уникального комплекса, о том, что она стала самым популярным местом Москвы и у гостей столицы. Мы возрождаем ВДНХ, мы возрождаем историю Москвы", – сказал Собянин, обращаясь к президенту России.
В этом году главной темой Дня города стал 80-летний юбилей ВДНХ. На территории Выставки пройдут мероприятия, в том числе двухдневный гала-концерт фестиваля духовых оркестров в "Зеленом театре", светотехническое шоу в павильоне "Макет Москвы", показ фильмов в павильоне "Книги". Также пройдет фестиваль уличного циркового искусства "Удивительное рядом", мастер-классы для детей и взрослых, турниры, викторины.
Также на празднике будут работать фотозоны.
В первый день празднования Дня города, 7 сентября, состоится концерт в рамках торжественного открытия Дней культуры Казахстана в России.
Как отметят День города на ВДНХ
Во всех округах столицы в субботу и воскресенье пройдут праздничные мероприятия. Самые масштабные народные гулянья разворачиваются в центре столицы. По традиции, улица Тверская, где походит масштабная культурная программа, стала пешеходной. На ней установлены макеты узнаваемых столичных достопримечательностей, в том числе объектов ВДНХ.
По случаю Дня города в Москве выпустят более 70 тысяч залпов фейерверков с 33 площадок по всей столице.
Владимир Путин также поздравил москвичей с Днем города. В своем обращении президент РФ высоко оценил развитие Москвы.
Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.
Сюжет: День города – 2019
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