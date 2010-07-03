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Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города.
"Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович Собянин, сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города", – заявил президент на открытии праздника на ВДНХ.
Глава государства высоко оценил развитие Москвы.
"Мы видим, как преобразилась столица за последние годы – это просто очевидный факт, – как много сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств", – сказал Путин.
Президент также отметил, что "при таком масштабе в мегаполисе не может не быть проблем".
"Их еще достаточно, но сделано много, причем, без исключения во всех районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами. Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль – нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся", – заключил он.
Ранее жителей столицы с Днем города поздравил Сергей Собянин. По мнению мэра, москвичи в последние годы стали больше ценить город и больше им гордиться. "Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю - да, люблю. Иначе невозможно. Невозможно вкладывать душу в этот город и не любить его", – написал градоначальник на странице своего персонального сайта.
Москву также поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Знаю, сколько сил и труда вложено, чтобы наша Москва выглядела так достойно", – написал глава региона в своем официальном аккаунте в Instagram.
Столица отметит свое 872-летие на 1500 площадках. Основные торжества пройдут на Тверской улице, там расскажут об истории ВДНХ – для этого уже установили узнаваемые декорации. В Вознесенском переулке для гостей проведут мастер-классы, посвященные космосу, авиации и робототехнике. На Моховой и Охотном Ряду пройдет яркое шоу, там будут маскарад будущего, аттракцион "Мотоцикл в шаре", а также летающие гимнасты.
Портал "Окно в город" проведет онлайн-трансляцию праздничных мероприятий, посвященных ко Дню города. Старт эфиру даст церемония открытия на ВДНХ. Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения горожане также смогут увидеть гулянья на Тверской улице, выступления артистов оперной сцены у храма Христа Спасителя и концерты на других площадках.
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