Собянин поздравил москвичей с Днем города

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и пригласил принять участие в праздничных мероприятиях. Текст опубликован на персональном сайте мэра.

"Дорогие мои москвичи, с Днем рождения! С Днем рождения потому, что город – это прежде всего вы, люди, которые в нем живут. Счастья вам и добра", – написал мэр.

Собянин отметил, что, по его мнению, в последние годы жители столицы стали больше любить и ценить свой город.

"Нам стало жить в нем немного комфортнее. Нам приятно, когда нашим городом восхищаются не только приезжие из других регионов, но и из-за границы. И самое главное – мы сами. И это "немного" дорогого стоит. За этим стоит громадный постоянный труд", – указывается в сообщении.

Также мэр рассказал, что не сомневается в ответе, когда его спрашивают, любит ли он Москву.

"Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю – да, люблю. Иначе невозможно. Невозможно вкладывать душу в этот город и не любить его", – заключил градоначальник.

Собянин пригласил горожан 7 и 8 сентября поучаствовать в торжественных мероприятиях. Столица отметит свое 872-летие на 1500 площадках. Основные торжества пройдут на Тверской улице, там расскажут об истории ВДНХ – для этого уже установили узнаваемые декорации.

В Вознесенском переулке для гостей проведут мастер-классы, посвященные космосу, авиации и робототехнике. На Моховой и Охотном Ряду пройдет яркое шоу, там будут маскарад будущего, аттракцион "Мотоцикл в шаре", а также летающие гимнасты.

"Мы подготовили 1500 площадок во всех округах столицы. Открытие праздника будет на ВДНХ, а главные события – на Тверской. Субботним вечером смотрите грандиозный фейерверк: шоу стартует в 21:00", – написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Портал "Окно в город" проведет онлайн-трансляцию праздничных мероприятий, посвященных ко Дню города. Старт эфиру даст церемония открытия на ВДНХ. Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения горожане также смогут увидеть гулянья на Тверской улице, выступления артистов оперной сцены у храма Христа Спасителя и концерты на других площадках.

