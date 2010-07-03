Почти 200 бесплатных экскурсий пройдет на Тверской в День города

10:13
10:13
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября на Тверской улице пройдет 192 бесплатные экскурсии, посвященные юбилею ВДНХ, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Все желающие смогут не только полюбоваться арт-объектами, но и узнать интересные подробности из истории павильонов и фонтанов ВДНХ. Познавательные прогулки будут проходить одновременно на всех четырех площадках: "Рождение легенды", "Программа возрождения", "Место встречи" и "Новая эра".
Каждые полчаса с 10:00 до 21:30 гостей будут встречать гиды. Заранее записываться не нужно. 13 профессионов будут проводить прогулки в режиме нон-стоп. Они расскажут о создании, развитии и возрождении Выставки.
Акцент будет сделан на ключевых достопримечательностях – таких, как скульптура "Рабочий и колхозница", павильоны Туркменской, Украинской, Карело-Финской, Казахской, Белорусской, Азербайджанской, Грузинской, Узбекской ССР, фонтанах "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос".
Вместе с гидами гости праздника разгадают загадки ВДНХ и узнают, к примеру, где на Выставке находится подземное убежище и как павильон "Армения" переехал в "Сибирь".
Отмечается, что на Тверской можно будет увидеть даже те павильоны, которых на самой ВДНХ давно уже нет: такие, например, как "Татарская АССР" и "Главхладпром".
День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей.
Программу Дня города в этот раз посвятят юбилею ВДНХ. Для горожан в каждом округе Москвы подготовили более 250 праздничных программ.
В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют. Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
"Мосгорсправка": День города
Сюжет: День города – 2019
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