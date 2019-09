Музыкальная история ВДНХ и лучшие уличные театры. Чем порадует программа Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Тверской улице 7 и 8 сентября отпразднуют 872-й день рождения Москвы. Праздничная программа пройдет на четырех площадках, каждая из которых посвящена ключевым символам и эпохам в истории ВДНХ, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Всего запланировано около 100 выступлений, 20 из которых поставили специально ко Дню города. Уникальные постановки в честь 80-летия ВДНХ подготовили Продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы, Московский драматический театр на Малой Бронной, Центр "Инклюзион" фонда "Со-единение".

Площадка "Рождение легенды" расположится на участке Тверской от Козицкого до Вознесенского переулка. На первой сцене в рамках сразу двух специальных проектов под руководством Владимира Яцкевича прозвучит музыка, которая исполнялась на открытии ВСХВ после масштабной реконструкции в 1954 году.

Для этой же площадки продюсерский центр народного артиста РФ Андриса Лиепы подготовил программу "Танцы народов мира". В постановке примут участие артисты балета крупнейших музыкальных театров столицы: Большого, Московского Академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, театра "Кремлевский балет" и других.

В музыкальной программе площадки запланированы выступления популярной латвийской группы Dagamba, групп MONOЛИЗА, "ПЯТЕRO", Monokini, FOLKBEAT и Wonderband, выступающих а капелла, джазменов Loud Ants Jazz Band и участника проекта "Голос" Вадима Капустина с проектом Isaac Nightingale.

Площадка "Программа Возрождения" расположится на участке – от Вознесенского переулка до дома 7 по Тверской. Программу для второй площадки создавали режиссеры, музыканты, поэты, в том числе Константин Богомолов, Виктор Алферов, инди-рок-группа Stone Submarines.

Артисты Драматического театра на Малой Бронной во главе с худруком Константином Богомоловым специально ко дню рождения Москвы подготовили концерт "Старые песни о Главной". В программу вошли эстрадные песни о столице и ее жителях. Еще один специальный проект, "Классика и современность", подготовили солист театра "Геликон опера" Дмитрий Янковский и лауреат главной театральной премии страны "Золотая Маска" Иван Ожогин.

Артисты "Центра реализации творческих проектов "Инклюзион" фонда поддержки слепоглухих "Со-Единение" сыграют в спектакле "In touch/Прикасаемые". Это международная версия спектакля "Прикасаемые", который был номинирован на "Золотую маску", а в новом виде был впервые показан в Лондоне при участии актера Евгения Миронова.

"Это наш город": в День города столичные музеи будут работать бесплатно

Премьерой в честь Дня города также будет детский интерактивный спектакль "Космолет № 1", поставленный по стихам поэтессы Веры Полозковой. Также в рамках музыкальной программы в первый день праздника на второй площадке выступят духовой оркестр "Рандеву", группа "Кот Билли Бонса", группы "Марсель", Race to Space, On Robot, ON-THE-GO и Stone Submarines, а во второй день – Инна Маликова и "Новые Самоцветы", проект Easy M и элегантная Elena et les garçons, исполняющая песни на шести языках.

Третья площадка – "Место встречи". Она расположена между домами 7 и 1. На ней прозвучит музыка разных эпох – от ретро до современной поп-музыки. Здесь гости праздника побывают на выступлениях звезд 80-х и 90-х Владимира Маркина и Сергея Минаева и посмотрят музыкальный спектакль "Всемирный фестиваль молодежи и студентов".

Четвертая площадка получила название "Новая Эра". Она появится на улицах Охотный ряд и Моховой. На одной сцене выступят артисты Большого театра, DJ GROOVE, Сурганова и оркестр. Продолжат концертную программу синти-поп-трио "Моя Мишель" и певец Ив Набиев, а вечером гости праздника смогут насладиться концертами Uma2rman, Сургановой и оркестра и Максима Леонидова.

На Тверской улице представят лучшие спектакли уличных театров России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов.

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ. В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют.

7 и 8 сентября столичные музеи можно будет посетить бесплатно. Различные мероприятия пройдут на 80 городских площадках. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет концерт. В субботу, 7 сентября, в 16:30 будут выступать симфонический оркестр имени Рахманинова и солисты Большого театра. А в воскресенье в 15:30 посетители послушают джазовый ансамбль.

На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.