11 января, 11:39

Культура

Прием заявок стартовал на участие в инклюзивном фестивале "Мы"

Фото: пресс-служба префектуры cеверного административного округа города Москвы

Прием заявок начался на участие в инклюзивном фестивале творческих возможностей "Мы". Его проведет Объединение культурных и досуговых центров Северного административного округа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля сольные исполнители и творческие коллективы смогут показать свои таланты в семи граппах: 3–5 лет, 6–8лет, 9–12 лет, 13–15 лет, 16–25 лет, 26–40 лет, а также семейной группе. Всего будет четыре номинации, в числе которых "Вокал / жестовое пение", "Инструмент", "Танец" и "Художественное чтение".

Как отметила председатель жюри фестиваля, магистр вокального искусства, доцент Московского государственного института культуры Юлия Вебе, впервые в этом году поучаствовать в конкурсе смогут семейные ансамбли.

Участие в фестивале бесплатное. Подать заявку можно на сайте ОКЦ САО до 4 февраля. С 5 февраля стартует заочный отборочный тур, а 12 февраля жюри объявит итоги и определит состав участников заключительного очного этапа.

При этом большой гала-концерт пройдет 23 февраля в культурном центре "Онежский" на Флотской улице. На нем объявят победителей и призеров в разных номинациях.

Ранее сообщалось, что в Москве ежегодно проходит более 400 культурных мероприятий, привлекающих как жителей, так и гостей столицы. Самыми популярными программами 2025 года стали фестивали "Театральный бульвар" и "Культурный город", Московская международная неделя кино, проект "Книга в городе" и акция "Ночь в музее".

культура

