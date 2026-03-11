Состояние Павла Дурова уменьшилось почти в 2 раза за год

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уменьшилось почти в 2 раза за 2025 год и составило 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что впервые Дуров оказался в рейтинге Forbes в 2016 году. Тогда его состояние было около 600 миллионов, и он попал в список "200 богатейших бизнесменов России".

Миллиардером предприниматель стал в 2018-м и с тех постоянно находится в глобальном списке.

Уточняется, что самое большое состояние у Дурова отмечалось в 2021 году – 17,2 миллиарда долларов. Тогда у Telegram появились первые облигации с возможностью конвертации в акции с дисконтом к цене будущего IPO. Мессенджер оценивался в 30–35 миллиардов долларов.

В материале сказано, что основатель Telegram должен будет расплатиться с держателями облигаций в скором времени. Например, выпущенные в 2021 году бумаги с купоном 7% необходимо погасить 22 марта.

Как утверждает Forbes, некоторые облигации Дуров уже выкупил и в июне прошлого года разместил бумаги с купоном 9%, что говорит о том, что они менее надежны. В марте же он должен будет погасить бонды на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

Ранее американского миллиардера Илона Маска второй год подряд назвали богатейшим человеком мира. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов, что почти в 2,5 раза выше оценки 2025-го. Кроме того, он уже возглавлял рейтинг Forbes в 2022 году.

