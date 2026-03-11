Форма поиска по сайту

11 марта, 21:10

ТАСС: ГП потребовала изъять имущество бизнесмена Галицкого на 8 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала изъять имущество бизнесмена Галицкого на 8 млрд рублей – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Генеральная прокуратура России подала иск в Тверской суд Москвы об обращении в доход государства имущества бизнесмена Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ГП.

Ведомство требует признать корпорацию предпринимателя Almaz Capital Partners экстремистским объединением, арестовать его имущество, запретить ему выезд за границу и открытие новых счетов, а также обязать Федеральную службу судебных приставов (ФССП) обеспечить розыск всего имущества.

"Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами", – говорится в поступившем иске.

Уточняется, что у бизнесмена есть квартира и 5 машино-мест в Москве, загородный дом и земельный участок в Подмосковье общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. Еще более 7 миллиардов рублей находятся на его счетах.

В Генпрокуратуре отметили, что такие активы в собственности бизнесмена развивают финансовую базу экстремистского объединения. Экономическая деятельность Almaz Capital Partners представляет прямую угрозу для национальной безопасности России из-за наличия признаков экстремизма. Кроме того, там считают, что компания может материально поддерживать киевский режим.

В 2025 году суд арестовал имущество Галицкого. Арест был наложен по иску его бывшей супруги Алии. Уточнялось, что кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, а рыночная может превышать 1,2 миллиарда.

В 2026 году Галицкая была арестована по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга. Через несколько дней она была найдена мертвой в изоляторе временного содержания. Полиция организовала проверку.

В предсмертной записке женщина обвинила в своей смерти двух бывших мужей. Уголовное дело против нее прекратили за отсутствием состава преступления.

Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе Истры

