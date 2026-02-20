График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 14:22

Происшествия

Судью, арестовавшего экс-супругу Галицкого, отправили в отставку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Квалификационная коллегия судей Московской области приняла решение об отставке судьи Истринского суда Федора Григорьева, который арестовал экс-супругу бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алию. Об этом РИА Новости сообщил один из участников процесса.

Уточняется, что решение было принято членами коллегии единогласно. Григорьев доработает в суде до 2 марта.

Согласно данным СМИ, Галицкие поженились на территории США 10 мая 2010 года. Их брак был расторгнут 13 марта 2025 года Верховным судом Калифорнии. При этом в ноябре 2025-го окружной суд округа Кларк в США вынес постановление о признании союза недействительным.

В октябре 2025 года суд арестовал имущество Галицкого. Это решение было принято по иску его экс-супруги о разделе совместно нажитого имущества, кадастровая стоимость которого оценивается в 435 миллионов рублей, а рыночная может превышать 1,2 миллиарда.

Суд определил, что дети будут проживать с матерью. До этого они жили в Московской области, однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

По словам адвоката Рубена Маркарьяна, Галицкая обратилась к американским компетентным органам с сообщением о похищении детей, но реакции от них не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.

6 февраля Истринский городской суд арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга до 3 апреля. 8 февраля она была найдена мертвой в изоляторе временного содержания. Полиция организовала проверку.

судыпроисшествия

