Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого на 435 млн руб

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего топ-менеджера Альфа-Банка Александра Галицкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что арест наложен по иску его экс-супруги Алии о разделе совместно нажитого имущества в России. Его кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, а рыночная может превышать 1,2 миллиарда. Для установления точной цены назначена экспертиза.

Среди арестованного имущества:



квартира и 2 машино-места на Патриарших прудах;

загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе;

квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на улице Сретенке.

Судебная инстанция также рассматривает иск Галицкого к бывшей жене о взыскании алиментов. В браке у них родились 2 дочери, они имеют гражданство РФ и США.

В марте этого года супруги развелись. Верховный суд Калифорнии определил, что дети будут проживать с матерью. До этого они жили в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

По словам адвоката Рубена Маркарьяна, Галицкая обратилась к американским компетентным органам с сообщением о похищении детей, но реакции от них не последовало. В связи с этим этого она подала заявление в России.

Женщину опросили правоохранители. Она выяснила, где находятся ее дети, и встретилась с ними в Швейцарии, однако не смогла забрать их в РФ, поскольку документы дочерей находятся у отца, рассказал Маркарьян.

В своем иске к экс-супруге Галицкий указал, что дети сильно к нему привязаны и попросил суд разрешить им жить с ним, а также взыскать с Алии алименты на содержание дочерей. Он уточнил, что хочет получать треть ее дохода каждый месяц, пока старшая дочь не достигнет совершеннолетия, а затем четверть – до достижения 18 лет младшей дочерью.

Галицкий, а также бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Сергей Мацоцкий вышли из совета директоров Альфа-Банка весной 2022 года. После этого его главой стал президент организации Олег Сысуев.