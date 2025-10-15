Имущество экс-замглавы Минобороны Попова на 100 млн рублей арестовано

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Имущество бывшего замминистра обороны России Павла Попова на сумму свыше 100 миллионов рублей арестовано, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как отметили в ведомстве, решение было принято для обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.

На данный момент следователи завершили расследование уголовного дела. Попов обвиняется в получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Попова задержали в августе 2024 года. Ему вменяют хищение в составе группы более 30 миллионов рублей. По решению суда были арестованы загородный дом и подсобные помещения, принадлежащие экс-замминистра.

Прокуратура также посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Для этого он привлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

Они вместе с Поповым указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке. На их имущество также наложен арест.