Экс-замглавы Минобороны Попов построил жилой дом и баню за счет ведомства

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Экс-замглавы Минобороны генерал армии Павел Попов построил жилой дом и баню за счет средств ведомства, сообщает ТАСС.

В ходе заседания Одинцовского гарнизонного суда, где рассматривают дело о махинациях при строительстве парка "Патриот", сотрудник Главной военной прокуратуры зачитал обвинительное заключение.

"На участке Попова в СНТ "Звезда" под Красногорском был незаконно построен жилой двухэтажный дом, баня, жилое помещение, гараж, создано ограждение, установлена система видеонаблюдения, куплена мебель и сантехника для указанных объектов", – указано в обвинении.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 25 миллионов рублей.

Попова задержали в августе 2024 года. Ему вменяют хищение свыше 30 миллионов рублей, которое было совершено в составе группы лиц. По решению суда были арестованы загородный дом и подсобные помещения, принадлежащие экс-замминистра.

Кроме того, прокуратура посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Не позднее марта 2022 года фигурант решил создать группу, при помощи которой можно было бы похитить денежные средства, выделенные на строительство парка.

В преступную деятельность он вовлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. На их имущество также наложен арест.