Глава "Патриота" Ахмедов и генерал Шестеров пошли на сделку и дали показания на Попова

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Руководитель парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и генерал Владимир Шестеров согласились сотрудничать со следствием и дали показания против бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правозащитника Попова Дениса Сагач.

"В представленных следствием суду материалах о продлении срока ареста моему подзащитному действительно есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попова, который в свою очередь отверг все обвинения в свой адрес", – уточнил он.

Кроме того, адвокат напомнил, что с Поповом проводились допросы и очные ставки, в ходе которых он все рассказал о своих действиях.

О задержании Ахмедова и Шестерова стало известно в начале августе. По данным следствия, они оказались причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Во время расследования дела выявился и другой фигурант – Попов, которого задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год он, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей.

