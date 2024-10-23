Суд продлил арест экс-замглавы МО РФ Попову по делу о хищениях в парке "Патриот"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил до 22 декабря срок заключения под стражей бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве при обустройстве парка "Патриот". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Тем самым было удовлетворено ходатайство следствия. При этом заседание проходило в закрытом режиме, генерал участвовал в нем по видеосвязи.

23 июля в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Спустя время Ахмедова арестовали. При этом сам директор парка не признал вину, но выразил готовность в сотрудничестве со следствием.

Во время расследования дела выявился и другой фигурант – Попов, которого задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Спустя время его арестовали , а следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей.