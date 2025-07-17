Суд взыскал более 24 млн рублей с генерала Шестерова за хищения в парке "Патриот"

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Одинцовский гарнизонный суд взыскал с экс-замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ Владимира Шестерова свыше 24 миллионов рублей за хищения при строительстве парка "Патриот", передает ТАСС.

"Гражданские иски потерпевших удовлетворить частично. Взыскать в пользу Минобороны 18 миллионов рублей, в пользу парка "Патриот" – более 6 миллионов рублей", – говорится в приговоре суда.

Инстанция также продлила арест на имущество фигуранта, в том числе на машины марки Skoda Kariq, Nissan Qashqai, Volkswagen, а также автомобиль Peugeot его бывшей супруги.

Кроме того, Шестерова приговорили к 6 годам колонии и штрафу 500 тысяч рублей. Он был лишен звания генерал-майора и государственных наград.

Шестерова и руководитель парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова задержали в начале августе прошлого года. По данным следствия, они оказались причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Во время расследования дела выявился и другой фигурант – бывший заместитель министра обороны Павел Попов, которого задержали 29 августа 2024 года. По данным следствия, Ахмедов, Шестеров и Попов указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке "Патриот", в результате чего были похищены более 25 миллионов рублей.

Позже Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дали показания против Попова, который в свою очередь отверг все обвинения в свой адрес.

Решением суда были арестованы загородный дом и подсобные помещения, принадлежавшие Попову. Арест наложен в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.

Также суд наложил арест на имущество Ахмедова и Шестерова.

