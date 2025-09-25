Суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска Логинова на сумму около 20 млн руб

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого во взятках, на сумму около 20 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Сторона защиты отметила, что арест имущества не является предметом рассмотрения в рамках продления ранее избранной меры пресечения. Однако, несмотря на версию следствия о получении взяток на сумму более 178 миллионов рублей, арестованное имущество кратно меньше, а доказательств самого существования взятки не предоставлено, говорится в документе.

Защита уточнила, что имущество арестовано в рамках уголовного дела.

Логинова задержали 9 июня 2025 года. Тогда подробности дела не приводились. Однако задержание произошло по подозрению в получении взятки.

После задержания бывшего главы города в мэрии Красноярска прошли обыски. Логинова этапировали в Москву и предъявили ему обвинение в получении взятки.

По словам следователей, в 2018–2024 годах экс-мэр, последовательно замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке.

Суд заключил Логинова под стражу, а 24 сентября ему продлили срок содержания.