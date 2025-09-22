Главу города Владимира обвинили в получении крупной взятки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, Наумов в целях обогащения вступил с двумя жителями Подмосковья в сговор, пообещав оказать помощь в их незаконной похоронной деятельности, осуществляемой во Владимире.

Обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг" и МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это Наумов получил взятку в размере не менее 1,1 миллиона рублей.

По местам жительства и работы главы города прошли обыски. Правоохранители изъяли деньги, украшения, дорогостоящий автомобиль и другие вещи. По ходатайству следствия Наумов отправлен в СИЗО.

Жителей Московской области обвинили в даче взятки по предварительному сговору в особо крупном размере. Помимо этого, они вместе с 11 соучастниками стали фигурантами уголовного дела о хищении средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время следователи выполняют действия, направленные на установление всех возможных лиц, причастных к совершению преступлений.

В мае во Владимирской области задержали 10 человек за мошенничество в сфере ритуальных услуг. По данным СК, злоумышленники вводили россиян в заблуждение и склоняли к покупке места на городском кладбище, убеждая в якобы обязательной покупке комплекса сопутствующих услуг по копке могилы и установке ограды.

Кроме того, аферисты создавали условия, затрудняющие выполнение таких же услуг их конкурентами. Полученные деньги перечислялись на счета аффилированных лиц, а затем распределялись между всеми соучастниками.