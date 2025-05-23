10 человек задержаны под Владимиром за мошенничество при организации похорон

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Владимирской области"

Правоохранители задержали 10 человек во Владимирской области за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По предварительным данным, задержанные, среди которых были предприниматели из Московского региона, сотрудники двух муниципальных предприятий города Владимира и привлеченные работники, оказывали гражданам услуги по организации похорон по заведомо завышенной стоимости.

Злоумышленники склоняли людей, введенных в заблуждение, к покупке места на городском кладбище, убеждая якобы в обязательном приобретении комплекса сопутствующих услуг по копке могилы и установке ограды.

Помимо этого, уточнили следователи, мошенники создавали условия, которые затрудняли выполнение аналогичных услуг их конкурентами. Полученные деньги перечисляли на счета аффилированных лиц, которые также входили в состав преступной группы, а затем распределялись между всеми участниками.

Согласно предварительным оценкам, соучастники незаконно организовали свыше 300 похорон, в результате чего гражданам причинен материальный ущерб на сумму не менее пяти миллионов рублей. Кроме того, муниципальное предприятие недополучило выручку в размере более 10 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Еще в отношении одного фигуранта заведено дело о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Фигурантам уже предъявлено обвинение, четырех из них заключили под стражу.

Ранее в Москве восьмерых полицейских осудили за взятки, которые они получали в обмен на предоставление информации похоронным агентства об умерших. Суд приговорил пятерых сотрудников к заключению в колонии строгого режима на сроки от 5 до 7 лет. Еще троим дали от 3 до 5 лет лишения свободы условно.