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Происшествия

09:53

В Брянске мошенники продавали бесплатные места на кладбище

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

В Брянске задержали одного из подозреваемых по уголовным делам о мошенничестве с местами на кладбище. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает сайт "Аргументы и факты".

Выяснилось, что сотрудники местного муниципального предприятия по похоронным вопросам требовали с граждан деньги за выделение места на кладбище. Эта услуга, по закону, должна предоставляться бесплатно. Злоумышленники просили от 13 до 55 тысяч рублей за одно место.

Возбуждено шесть уголовных дел. Полицейские провели обыски, изъяли деньги, документы и другие улики. Следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что власти Барнаула проводят служебную проверку после того, как на кладбище в поселке Власиха не закопали несколько могил. Управление СК сообщило, что на кладбище в поселке несколько дней не могут закопать могилы людей, у которых нет родственников.

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