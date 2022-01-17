В РФ предложили ввести отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Свою идею он направил на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает RT.

Орлов напомнил, что федеральное законодательство и региональные правовые акты в области погребения и похоронного дела гарантируют гражданам целый ряд услуг и действий, связанных с погребением усопшего родственника, на безвозмездной основе. Несмотря на это, как он отметил, в СМИ часто появляются сообщения об очередных мошенниках, которые навязывают людям продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище.

Директор Института предлагает в рамках статьи наказывать штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Штрафом до 1 миллиона рублей либо лишением свободы до восьми лет он предлагает наказывать за такое преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере – с суммой ущерба свыше 250 тысяч рублей.

Сейчас статья 159 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, до пяти лет – если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, до шести лет – если мошенничество совершено в крупном размере.

Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко не поддержал идею. По его словам, санкция основной статьи за мошенничество уже позволяет назначить довольно строгое наказание за такие действия. Кроме того, он отметил, что доказать мошенничество в сфере ритуальных услуг не так просто – нарушители пользуются ухищренными способами, чтобы оградить себя от наказания.

Ранее юрист Анна Пойлова напомнила о штрафах за незаконное захоронение домашних животных. Она объяснила, что, согласно действующему законодательству, тело животного должно быть кремировано или обеззаражено в биотермических ямах. Кроме того, в некоторых случаях разрешается похоронить животное в специально отведенных местах.

